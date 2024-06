Kratkoročno oddajanje: Bo brez airbnb na voljo več stanovanj?

Sobodajalci pravijo, da se v Ljubljani v kratkoročni najem oddaja “le” od dva do tri odstotke stanovanj, kar po njihovem nima znatnega vpliva. V absolutnih številkah to pomeni najmanj med 2000 in 3000 stanovanji, kar glede na ocenjene potrebe po približno 4000 novih stanovanjih ni zanemarljivo.