Namestili so jih približno 60 metrov visoko na južno stran ene največjih turističnih znamenitosti na svetu. Struktura je narejena iz jekla, dolga je 29 metrov in visoka 15 metrov, težka pa kar 15 ton. Olimpijski krogi so tradicionalno razstavljeni na vidnem položaju v mestih gostiteljih. V Londonu so viseli na Tower Bridgeu, v Sydneyju pa na Harbour Bridgeu.