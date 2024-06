Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri odigrala še zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom na evropsko prvenstvo v Nemčiji. Potem ko je v torek premagala Armenijo z 2:1, bo današnji tekmec Bolgarija. Ob obisku reprezentančne baze na Brdu pri Kranju je bilo očitno, da so bili vsi v pričakovanju večerne odločitve selektorja Matjaža Keka, katere štiri izmed 30 igralcev bo prečrtal s seznama potnikov za Nemčijo.

»Pripravljalne tekme so dober za vpogled v trenutno formo, a v Nemčiji se bo čas začel šteti drugače. Tekme in treningi mi dajo osnovno informacijo, kdo bo igral od prve minute, kdo kasneje. Bolgarija je nekdanji balkanski gigant, ki se vrača in je odigrala zelo dobro tekmo brez golov proti Romuniji. S svojim balkanskim šarmom in znanjem bo dober sparing partner pred odhodom v Nemčijo. Imamo nekaj težav s poškodbami, a nič drastičnega,« je druženje z mediji začel Matjaž Kek. Analiza je pokazala, da proti Armeniji veliko stvari ni delovalo tako, kot so načrtovali, čeprav so igrali na rezultat in naredili nekaj rotacij. Kek je imel največ pripomb za drugi polčas, ko 20 minut načrt ni deloval in je bila podoba na igrišču boljša šele po menjavah. Slovenski igralci so stali predaleč od tekmeca, mu dovolili, da je brez težav prihajal v slovenski kazenski prostor, bilo je veliko taktičnega nereda. »S takšnim načinom ne bomo konkurenčni na evropskem prvenstvu,« je Kek odločno povedal igralcem.

Prehrana in priprava na popoldanski termin tekme

Zaradi poškodbe proti Bolgariji ne bo igral Verbič, v skladu s svojim načinom dela pa 62-letni Mariborčan ni hotel razkriti, kdo izmed 26, ki so ostali na Gorenjskem, bo igral. »Sestavili bomo pravo kombinacijo in dobili prave odgovore. Fantom bomo dali možnost, da me z dobro tekmo prisilijo v še kakšno razmišljanje. Osnova so tekme kvalifikacij in prijateljski marca, na katerih je bila Slovenija prepoznavna v svojem slogu igre in pri tem temelju bom ostal,« je pripomnil Kek.

Ker bo tekma s Srbijo v Münchnu ob 15. uri, so Slovenci v istem terminu tudi trenirali in kljub hudi pripeki ni bilo popuščanja, ampak tudi sproščenost med igranjem pepčka za ogrevanje. Večina nogometašev ni vajenih, da igrajo tekme sredi popoldneva, ko običajno počivajo po kosilu. »Prehrana in ritem priprave sta podrejena tekmi popoldne. Če ima kdo težave s popoldansko uro, dobro ve, kaj ga čaka. Terminom se enostavno moramo prilagoditi in enako bodo naredili tudi tekmeci. Vreme med tekmami v Nemčiji, pa naj bo 15 ali 30 stopinj Celzija, ne smer biti ovira, da vsak ne bi pokazal vsega, kar je sposoben,« je bil odločen Kek.

»Čeprav je tekma pripravljalna, si želimo zmage, da na evropsko prvenstvo odidemo s pozitivnimi občutki. Ker nas v Nemčiji čakajo tekme kariere, je treba stvari vzeti resno in zmagati na domačem igrišču. Čeprav smo premagali neugodno Armenijo, moramo prikazati boljšo igro,« je v imenu slačilnice spregovoril napadalec Andraž Šporar. Posebej je poudaril, da so misli na tekmi z Bolgarijo, a v nadaljevanju priznal: »V ozadju naših misli je že Nemčija. Pri meni so treningi še podkrepili dobre občutke, saj smo trdo vadili. Ko naporne treninge opraviš brez poškodb in težav, so občutki pravi.«

Kek čestital slovenskim odbojkarjem

Pripravljalne tekme igrajo tudi tekmeci Slovenije v skupini C. Na prvih tekmah je Anglija z rezervisti premagala BiH s 3:0, Danska je v skandinavskem obračunu boljša od Švedske z 2:1, Srbija je na Dunaju izgubila z Avstrijo z 1:2. Jutri bo Srbija gostovala na Švedskem, Danska bo imela nov skandinavski derbi z Norveško. »Ob 20 kamerah na tekmah in številnih platformah je vse zelo dostopno, a pomemben tudi človeški faktor. Mi imamo utečen sistem spremljanja, a ne glede na imena tekmecev, izhajam iz tega, da smo najpomembnejši mi. Igralcem skušam vcepeti, da ne govorimo če, ampak ko bomo dobro igrali, ko bomo dali vse od sebe, ko bomo pokazali, zakaj si zaslužimo igranje na evropskem prvenstvu. Veliko tekmovanje ni rutina za slovensko nogometno reprezentanco, zato čestitke odbojkarjem, ki razturajo in pometajo vse pred seboj. Mi imamo svoje izzive in pogled na evropsko prvenstvo, obenem pa smo zelo veseli, da se že čuti malo nervoze pred pakiranjem novih kovčkov. Upam na lepo življenje v Nemčiji, kjer bomo na velikem odru pred milijonskim avditorijem. To je izziv in motiv. Upam, da bomo kos nalogi. Prepričan sem, da bodo fantje to naredili,« je končal Kek.