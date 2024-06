Kek sporočil končni seznam za EP 2024

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po današnjem treningu sporočil seznam 26 igralcev, ki bodo Slovenijo zastopali na evropskem prvenstvu v Nemčiji med 14. junijem in 14. julijem. S seznama so odpadli Matevž Vidovšek (Olimpija), Žan Zaletel (Viborg), Miha Zajc (Fenerbahče) in Luka Zahović (Pogon Szczecin).