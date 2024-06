Toda ta lik, ki je na ekranih vsakič poražen, na nedeljskih evropskih volitvah utegne zmagati. Tako mu namreč kažejo napovedi. Z dodanim enim poslancem iz Nove Slovenije bi slovenska desnica odkorakala v nov petletni mandat v Evropskem parlamentu s štirimi, če ne kar s petimi imeni. Pa se sprašujem, kako to, da bi lahko slovensko volilno telo, ki je že dolgo pred torkovim priznanjem palestinske države v DZ v ogromni večini navijalo za to dejanje in ga danes pozdravlja, v nedeljo nagradilo tisti del političnega korpusa, ki mu nasprotuje in je dalo vse od sebe, s poskusom zlorabe posvetovalnega referenduma in drugimi proceduralnimi manevri, da bi priznanje onemogočilo, češ da ne bo v ničemer pripomoglo h končanju morije v Gazi, bo pa škodovalo našim nacionalnim interesom. Pazimo, SDS in NSi, odkar traja sedanja izraelska ofenziva na Gazo – bilo jih je kar nekaj v vsem času večne izraelske okupacije palestinskih ozemelj – nista izrekli niti ene pikre na račun Netanjahujeve vlade in za masaker že 36 tisoč Palestincev, od teh dve tretjini žensk in otrok, krivita izključno gibanje Hamas. Gluhi sta povsem tudi na resolucije VS in GS OZN in na sodbe Meddržavnega sodišča (ICJ) in Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) oziroma proti pregonu odgovornih za genocid, ki poteka nad palestinskim ljudstvom.

Z eno od njunih trditev se vendarle vsaj delno strinjam. Resda priznanje Palestine, ki je zlasti za Slovenijo vsekakor zgodovinskega pomena, vrši dodaten pritisk na Natanjahujev režim, toda bojim se, da morije ne bo ustavilo, morda jo bo malce, upajmo, vsaj upočasnilo. Tudi ker sovpada z Bidnovim načrtom za prekinitev ognja v Gazi. A ker izraelski premier vztraja pri totalnem uničenju Hamasa, česar omenjeni predlog ne vsebuje, a ga celo Hamas podpira, obstaja velika verjetnost, da se bo pokol nadaljeval. A kdo verjame, da bo ameriški predsednik odreagiral? Da, obžaloval bo, spregovoril o zamujeni priložnosti, a v isti sapi znova obljubil polno podporo Izraelu in požel aplavz prisotnih. Navsezadnje sta ZDA in Izrael nedavno sklenila tri milijarde dolarjev vredni dogovor o nakupu 25 naprednih nevidnih bojnih letal F-35, medtem ko je predstavniški dom ameriškega kongresa odobril sankcije proti ICC, če bo to preganjalo ameriške državljane ali državljane zavezniških držav, ki niso njegove članice.

Se bomo torej zadovoljili s priznanjem Palestine, ali pa bomo začeli končno razmišljati in pozivati ostale članice EU, vsaj podobno misleče, od Španije, Irske in nečlanice Norveške dalje, k sprožitvi sankciji proti odgovornim za ta masaker, ki že dolgo po številu pokončanih nedolžnih življenj presega tako Srebrenico kot vojno v Ukrajini? Govorimo o sankcijah, kot so prepoved dobave orožja Izraelu, zamrznitev njegovega premoženja in bančnih računov na območju povezave, prekinitev trgovanja in še česa. V naboru sankcij proti Rusiji je izbira velika.

Torej, spoštovana in prizadevna vlada RS, kdaj bo storjen naslednji korak? Smo v varnostnem svetu, Evropskem svetu, Evropski komisiji, ter, kar ni nepomembno, z glede Palestincev na pravi strani zgodovine. Imamo avtoriteto, da gremo dalje.

Aurelio Juri, Koper