#kritika Užitek v gledanju

Na razstavi v Galeriji Bažato se Robert Lozar (1967) predstavlja s cikli, ki jih gradi nekaj zadnjih let, kot so Slike v slikah, Črvine, abstrahirane krajine in bele ali prazne slike, ki predstavljajo slikarsko raziskovanje prostora in objektov s čistimi slikarskimi sredstvi. Slikar pravi, da v teh ciklih ni neposrednega in aktivnega odzivanja na pereče družbene, ekološke in politične probleme, niti ni razmisleka o novih družbenih paradigmah in reševanja sveta ali pa razkrivanja mehanizmov produkcije in recepcije umetnosti ali lastnega medija. Zanj je edino gonilo ustvarjanja odkrivanje »razpok« – slikarskih problemov. Robert Lozar je odkril svojo »razpoko« v obliki nekakšne plastike iz barvnih potez, imenovane Črvine. Slikar je razvil povsem svojski rokopis in izraz, ki ga skorajda ni mogoče najti nikjer drugje.