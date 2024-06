Pod vodo in v zraku

V Ljubljano se vrača mednarodni festival sodobne klovnade in novega cirkusa Klovnbuf, ki bo med 16. in 23. junijem v osrednjem delu programa ponudil pester nabor domače in mednarodne cirkuške produkcije, proti koncu meseca pa bo obiskal še Mursko Soboto, Borovnico in Novo Gorico.