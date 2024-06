Tako Roglič kot Evenepoel sta bila vpletena v četrtkov množični padec, a sta jo odnesla brez hujših posledic.

Danes je bolje nastopil slovenski zvezdnik, ki je ob koncu etape lovil in ujel ubežnike, potem pa nekaj sto metrov pred ciljem potegnil in se znebil še zadnjih tekmecev.

NEVER COUNT THIS MAN OUT! 🤩 Primoz Roglic dominates the field at the Criterium du Dauphine to go into the Yellow Jersey 💛#roadcycling#cycling#roglicpic.twitter.com/s7eu1lpnmu