V začetku minulega meseca je slovenski trg dostavljalskih platform zapustil španski Glovo. Dostavni gigant je v Slovenijo prišel leta 2021 z odkupom priljubljene domače aplikacije Ehrana. Ta je bila ustanovljena leta 2010. Do prihoda platforme Wolt je bila​ Ehrana glavna dostavljalska platforma pri nas. Glovoapp SI, kot se je imenovala slovenska podružnica dostavnega giganta, je nehal delovati 10. maja, kot so sporočili, zaradi milijonskih izgub. Pet dni kasneje je bilo že prijavljeno novo podjetje Ehrana, tehnološko podjetje, d. o. o. Kot ustanovitelj in direktor je vpisan Matic Šubic, ki je po poročanju portala Forbes štiri leta delal pri Ehrani, potem pa še tri leta na Glovoapp SI. Kot kaže, je verjetno prišlo do ponovnega odkupa blagovne znamke. Za komentar smo pisali tudi na novo Ehrano. Sporočili so nam, da bodo prihodnji teden javnosti predstavili poslovni model in ponovni prihod na trg. Do takrat izjav za javnost ne dajejo.

Spletna stran ehrana.si pa je že dostopna. Trenutno je dostavo mogoče naročiti v šestih mestih – Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Domžale in Koper. V Ljubljani je trenutno samo 15 restavracij, v Mariboru pa štiri. Kot nam je uspelo razbrati, gre za drugačen poslovni model, kot ga je imel Glovo, saj aplikacija vključuje samo ponudnike hrane z lastnimi dostavljalci. Glovo pa je imel, tako kot jih ima Wolt, neodvisne dostavljalce, ki so za različna podjetja dostavljali hrano.