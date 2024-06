Kot so v sredo sporočili na občini Kranj, v Bleiweisovem parku te dni izvajajo nekatera manjša popravila, zato so posamezni deli parka začasno zagrajeni z gradbeno ograjo. Dela bodo potekala do konca prihodnjega tedna. Na otroškem igrišču so morali odstraniti in odpeljati v popravilo bagrček, saj je bilo igralo polomljeno zaradi vandalizma. Odstranili so tri gugalnice v obliki gnezd, ki jih bodo nadomestili z enojnimi gugalnicami, bolj primernimi za mlajše otroke. Popraviti bo treba še betonske plošče in asfaltne površine na kolesarski stezi, so sporočili iz mestne uprave.