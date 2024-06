Poletje v Velenju je projekt mestne občine, v katerega so vključeni vsi javni zavodi v občini, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in izvedbo dogodkov, ter tudi drugi organizatorji, ki pripravljajo različne dogodke, od kulturnih, športno-rekreativnih do turističnih, muzejskih in drugih. Do prvega septembra bodo lahko obiskovalci Velenja izbirali med več kot 450 raznolikimi dogodki. »Glasbeni in koncertni dogodki se bodo vrstili čez vse poletje, nekateri so konceptualno zastavljeni že več desetletij, denimo Poletne kulturne prireditve Festivala Velenje, ki letos obeležujejo že 40 let,« je povedal vodja projekta Poletje v Velenju Matjaž Šalej. Med drugim bodo že prihodnji teden, 15. junija, v mestnem središču gostili SNG Opera Maribor s Poletno operno nočjo. Tradicionalno bo konec avgusta v Velenju citrarski festival, na letošnjem bodo gostili tudi gostji iz tujine Moniko Kutter in Barbaro Laister Ebner z Dunaja. Med mednarodnimi gosti velja izpostaviti še folklorno zasedbo Hwaseong Dance Association iz Južne Koreje, ki bo v Velenju nastopila v petek, 28. junija.

Dogajalo se bo tudi na Visti

Poseben čar ima tudi vrsta velikih koncertnih dogodkov v organizaciji zasebnikov na edinstveni Visti, parku z razgledom ob Velenjskem jezeru, ki ga upravlja Zavod za turizem Šaleške doline. Med koncerti na Visti izpostavljajo nastop skupine Prljavo Kazalište 22. junija, DJ Umka 20. julija in Plavega orkestra 30. avgusta. Avgust bo tradicionalno sklenila 27. izvedba Festivala mladih kultur Kunigunda v organizaciji Mladinskega centra Velenje. Vsako poletje pripravijo tudi bogat počitniški progam za najmlajše. Ta bo letos še posebno pester, saj bodo lahko otroci preživeli počitnice na kar dvajsetih različnih počitniških sklopih, od športnih, umetniških, ustvarjalnih, izobraževalnih do zabavnih. Poskrbljeno pa bo tudi za poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev. Zavod za turizem Šaleške doline bo v sodelovanju z Wunder Beach barom na Visti 22. junija priredil tudi Skok v poletje z bogatim programom za družine, nato pa bodo ob jezeru vse poletje prirejali zabavne nedelje za družine. »Vse poletne torke bomo v sodelovanju z drugimi zavodi in društvi pripravljali tudi ustvarjalni projekt Poletje na travniku, ob četrtkih Počitniške četrtke v galeriji, ob sobotah pa Sobotne lutkarije,« je povedala direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny. Navdušenci nad filmom bodo lahko ob ponedeljkih uživali v kino predstavah na prostem pred Domom kulture, čisto poseben, nostalgičen filmski večer s predstavo Sreča na vrvici pa pripravljajo v Sončnem parku 17. julija.