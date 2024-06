Na posestvu Biotehniškega centra Naklo so priredili regijsko srečanje, ki je bilo namenjeno lokalnim pridelovalcem, predelovalcem, organizatorjem prehrane, kuharjem, odgovornim v javnih zavodih in občinah ter ostalim deležnikom s področja lokalne hrane na Gorenjskem. Številne tamkajšnje organizacije si namreč že dlje časa prizadevajo za večjo vključenost lokalne hrane v javnih zavodih, zato je bil dogodek priložnost za spoznavanje ponudnikov lokalno pridelane hrane, izmenjavo mnenj in seznanitev s primeri že uveljavljenih dobrih praks. Rdeča nit srečanja je bila tudi strokovna okrogla miza, lokalni dobavitelji pa so svojo pestro ponudbo različnih izdelkov predstavili tudi na stojnicah.

Pobudnica edinstvenega srečanja v državi, kjer so bili izpostavljeni konkretni koraki, ne le besede, je bila Razvojna agencija Sora (RAS). »Celotno gorenjsko regijo oziroma vse tamkajšnje javne zavode smo želeli povezati s ponudniki lokalne hrane. Pred časom smo ustanovili tudi skupino za lokalno samooskrbo, ki usklajuje delo in se ukvarja z izzivi na tem področju,« je pojasnil direktor RAS Gašper Kleč.

Sogovornik je glede izzivov v prihodnje povedal, da si želijo večje vključenosti zadrug v projekt in njihovega aktivnejšega sodelovanja pri javnih razpisih. Direktor RAS izboljšave vidi tudi v večji pomoči države lokalnim pridelovalcem in pomoči glede vlaganja v kuhinje javnih zavodov ter v dvigu plač kuharjev in njihovih pomočnikov.

Največ lokalne hrane zaužijejo v vrtcih

Tudi na Mestni občini Kranj si že dlje časa prizadevajo, da lokalno pridelana hrana postane čim večji del vsakdana tako v kranjskih vrtcih, šolah in domu upokojencev kot tudi v gospodinjstvih Kranjčank in Kranjčanov. »Taki dogodki so izredno koristni, da se javne zavode poveže z dobavitelji in vsemi deležniki na tem področju. S tem še izboljšujemo povezave in dostop do raznolike lokalno pridelane hrane,« je dejala kranjska podžupanja Manja Zorko.

Kot je poudarila, so v kranjski občini glede uporabe lokalno pridelane hrane v javnih zavodih na zelo dobri poti: »Podatki iz lanskega in tudi letošnjega leta namreč kažejo, da se delež lokalno pridelanih živil na jedilnikih javnih zavodov veča. V kranjskih vrtcih ta delež denimo dosega že skoraj 50 odstotkov. Gre za spodbuden podatek in vzorčen primer, prav tako nas veseli, da raste tudi delež lokalno pridelane hrane v šolah.«

Odlična priložnost za spoznavanje prednosti uživanja lokalno pridelane hrane bo tudi obisk tradicionalnega kulinaričnega dogodka Dan domačih dobrot, ki se bo v parku Brda pri Kranju odvil 25. avgusta. Na njem se bo predstavljalo več kot 40 ponudnikov kakovostnih lokalnih pridelkov in izdelkov s celotne Gorenjske.