Volitve so razpisali po razpadu prozahodne koalicije in več neuspelih poskusih sestave nove vlade. Desnosredinska stranka Gerb nekdanjega premierja Bojka Borisova, ki je v preteklosti državo vodila skoraj deset let, je favoritka za zmago, a ne zadostno, da bi vlado vodila sama. Na drugem mestu je izenačenih več strank. Tradicionalni zaveznik Gerba Gibanje za pravice in svoboščine, liberalno zavezništvo Nadaljujmo spremembe-Demokratična Bolgarija (PP-DB) in skrajni proruski Preporod naj bi dobili po 15 odstotkov glasov.