Kraljice preobleke: Slavospev radosti, izziv normam

Zadnjo nedeljo v maju so se v majhno zakulisno sobo nad ljubljanskim barom Zorica nagručile mojstrice preobleke. Do finalnega izbora majske kraljice (edinega domačega drag tekmovanja) nas je ločilo še nekaj deset minut, zato je bil zrak v zaodrju prežet s pričakovanji, vonjem po tobaku, pomadah in parfumih.