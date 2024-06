Ko so Avstrijcem na pomoč priskočili Rusi, so se Madžari znašli v težavnem položaju, iz katerega so se leta 1867 izvlekli s sklenitvijo avstro-ogrskega kompromisa, po katerem je Habsburška monarhija z ustanovitvijo združene države Avstro-Ogrske postala dvojna monarhija in je avstrijski cesar postal tudi ogrski kralj. Ustvarjen je bil tako imenovani dualizem, ki je kljub večkratnim nasprotovanjem nekaterih madžarskih političnih struj zdržal vse do konca prve svetovne vojne.Čeprav so Madžari na zunaj radi poudarjali svojo naprednost in demokratične vrednote, jim v praksi to ni najbolj uspevalo, kar so najbolj občutili pripadniki slovaške, romunske, hrvaške in nekaterih drugih narodnosti pod ogrsko oblastjo. Madžarski oblastniki so se do njih obnašali zelo nedemokratično in jih poskušali nasilno pomadžariti. Veliko hudega so v tistem času pretrpeli naši sosedje Hrvati. Ti so leta 1903 množično protestirali proti madžarskim oblastnikom, ko so ti na hrvaške železniške postaje začeli obešati table z madžarskimi imeni krajev ter jih »krasiti« z madžarskimi grbi in zastavami. Nič bolje se jim ni godilo niti slabih deset let pozneje, ko so trpeli pod izživljanji predsednika ogrske vlade grofa Istvana Tisze in bana Slavka Cuvaja, ki je, čeprav rojen Hrvat, proti njim tudi sam izvajal Tiszevo nasilno politiko. Pisatelj Miroslav Krleža ga je imenoval za krvoloka in tirana lastnega naroda. Tisze niso marali niti Madžari sami in so nanj izvedli več atentatov. Podlegel je zadnjemu, ko ga je 31. oktobra 1918 v njegovi hiši ustrelil neki vojak.

Kaj bo z našo državo?

V glasilu angleškega visokega plemstva »Modern Society« je izšel dne 11. t. m. Pod naslovom: »Ali Avstrija razpade?« zanimiv članek o bodočnosti naše monarhije. Ta članek je najlepše pojasnilo h krvavim dogodkom v Budapešti, kjer je tekla delavska kri v boju za razširjenje madžarske volilne pravice.

Angleški plemenitaš piše:

»Ogrsko je na najboljši poti, da izgubi pri tujih narodih vse simpatije, ki so jim v preteklih časih toliko koristile. (…)

Znana stvar je, da bodoči vladar monarhije ne bo imel takšne zaloge obzirnosti napram Madžarom, kot njegov stric, ker se bo dobro spominjal neznosnega početja ogrskega državnega zbora tekom zadnjih 15 let, kako pogosto je ta zbor zlorabil zaupanje, s kakšnimi prenapetimi zahtevami je nastopal. (…)

Toda sedaj ni pravih Madžarjev nič več, kot osem milijonov, čeprav se bahajo, da jih je 20 milijonov prebivalcev. Ostalo ogrsko prebivalstvo sestoji iz Slovakov, Hrvatov, Srbov, Rumunov, Rusinov, Nemcev itd. Ker je vsa volilna pravica in vsa politična moč vsled vpliva nepravičnih volilnih redov monopolizirana v rokah korumpiranih madžarskih zgagarjev, ne predstavlja državni zbor s političnimi življi v Budapešti v prav nobenem pomenu besede ogrskega ljudstva kot celote.

Hrvati so zelo priden narod, česar o Madžarih ni mogoče trditi. Hrvati so znani še po dveh lastnostih: po svojem velikem spoštovanju in vdanosti do habsburške hiše in po svojem globoko vkoreninjenem sovraštvu do Madžarov. (…)

Slovenski dom, 25. maja 1912

Mali punt na Ogrskem.

Dogodki v ogrskem državnem zboru, kjer je vladna večina z nasiljem spravila svojega »železnega moža« grofa Tisa na predsedniško mesto, so vzbudili osobito v glavnem mestu, pa tudi po celi deželi silen odmev. Dne 23. maja, ko je socijalnodemokratična stranka proglasila generalni štrajk (splošno stavko), in so se zbrale v Budimpešti velike množice delavstva, je prišlo tudi do krvavih bojev na ulicah. Policija je tuintam brez povoda nastopila proti delavstvu, kar je vzbudilo ogorčenje in končno spopade, oziroma pravcate boje na ulicah. Poklicano je bilo vojaštvo, ki je rabilo puške, in okoli 20 oseb je moralo plačati demonstracijo z svojim življenjem, nad 100 pa je bilo ranjenih. Da ne bi razburjenje še bolj naraščalo in peljalo do nedoglednih posledic, je še isti dan zvečer socijalnodemokratična stranka proglasila konec generalnega štrajka. Vendar so se male praske tudi še celo noč in deloma še drugi dan ponavljale. (…)

Narodni list, 30.maja 1912

Boji v ogrskem parlamentu.

Kdor je slišal o nezaslišanem nasilstvu grofa Tisze, ki je dal opozicionalne poslance s policaji izgnati iz zbornice – moral si je takoj misliti, da to ne bo dobro končalo. Z nasiljem se da napraviti vsak še tako protipostaven korak – toda stalno se z nasiljem danes ne da vladati. (…)

Ko so časopisi prinesli vest o predrznem nastopu grofa Tisze – so se čudili – njegovi odločnosti. Mnogi listi so ga dajali za vzgled odločnega in iznajdljivega predsednika. Pravzaprav je Tisza vreden občudovanja – kajti kaj takega bi si ne upal storiti vsak predsednik. Toda njegovemu dejanju je sledilo čisto naravno dejanje. – Poslanec Kovacs je vzel samokres – šel je v zbornico in je streljal na Tiszo. Ni ga sicer zadel – toda dogodek sam je značilen za sedanji položaj na Ogrskem.

»To ni zadnji strel, ki je padel,« se je slišal glas iz vrst opozicionalnih poslancev – in grof Tisza je imel še dovolj poguma, da je nadaljeval sejo. (…)

Dan, 9. junija 1912

Atentat na diktatorja Hrvaške Cuvaja

Atentatu na Tiszo v ogrskem parlamentu je v soboto sledil atentat na Cuvaja v Zagrebu. Poslanec Kovacs v Budimpešti je zadel samo les na predsedniški tribuni in potem sebe, dijak Jukić v Zagrebu je zadel Cuvajevega spremljevalca, banskega svetnika Hervoića in tri policiste, izmed katerih je bil eden na mestu mrtev.

V kratkih dneh dva atentata – to bi bilo pravzaprav za eno državo dovolj. Toda vprašanje je, če bo v praksi res dovolj, to se pravi, če ne bo moralo avstroogrsko časopisje po vzoru ruskega urediti posebne rubrike za poročila o atentatih na Ogrskem in na Hrvaškem. Kajti kdor seje veter, žanje vihar; to je staro pravilo. (…)

Zarja, 10. junija 1912

Tisza je res blazen.

Vest nas peče in nam ne da miru: Njega ekscelenci gospodu grofu Štefanu Tiszi smo nemara delali krivico. Ne! Čisto gotovo smo mu jo delali. Njega madjarska grofovska ekscelenca ni hudobec, ni terorist, ni tiran; le usmiljenja vreden bolnik je, in vsa krivda zadene one, ki ga niso s krščansko ljubeznijo spravili tja, kamor spada, namreč v norišnico. (…)

Zarja, 13.junija 1912

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si