Ćrtice

“E naindevetdesetega se je zdelo, da nas je zaobjel vihar. Še danes imam včasih občutek, da ga čutim nekje globoko v svoji notranjosti. Najbolj ga čutim, kako se vrtinči in krotoviči po mojem želodcu, v prsih, in včasih mi tako napolni dihalne poti, da mi zmanjka prostora za vdih, za izdih. Bojim se samo, da se ne bi nastanil v mojih jajčnikih in maternici. Da ga ne bi odpihnilo naprej. Zato veliko diham, da ga izdiham, da izdahne.«