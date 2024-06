#intervju Vladimir Prebilič, kandidat za evropskega poslanca: Solidarnost poslancev je le ena – nihče ničesar ne pove​

Vladimir Prebilič je predavatelj na FDV v Ljubljani in štirinajst let nepoklicni župan Kočevja. Pred dvema letoma je kandidiral za predsednika države in dobil 10,6 odstotka, 92.450 glasov. Letos kandidira na listi zelene stranke Vesna za evropskega poslanca.