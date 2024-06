Česa ne razume finančni minister

Si predstavljate, da velik airbus 380 poleti iz Pariza v Doho, a se pilot zmoti in usmeri letalo proti Halifaxu v Kanadi? In 600 potnikov po napaki pilota odleti v napačno smer. Seveda si ne predstavljate, pa tudi kaj takega se (skoraj) ne more zgoditi. Toda, za čuda, prav take vrste napake se lahko zgodijo v družbah, če oblast in vplivne interesne skupine oblikujejo odločitve na napačnih iztočnicah.