»Smrt je bila posledica več dejavnikov in ni posledica H5N2,« je danes na novinarski konferenci v Ženevi povedal tiskovni predstavnik WHO Christian Lindmeier.

59-letnik je bil več tednov nepokreten zaradi hudih simptomov, med drugim vročine, zadihanosti in driske, 24. aprila pa so ga prepeljali v bolnišnico v prestolnico Mehike, kjer je isti dan umrl. Že pred tem je trpel zaradi okvare ledvic, sladkorne bolezni in visokega pritiska.

Večkrat so ga tudi testirali za gripo in druge viruse, v okviru tega pa so pri njemu potrdili H5N2, je pojasnil Lindmeier.

Trenutno še podrobneje preučujejo krvne teste vseh, ki so bili v stiku z moškim, da bi mogoče odkrili, ali se je morda s tem virusom okužil že kdo prej. Obravnavajo pa zaenkrat smrt kot posledico več dejavnikov.

Kot je v sredo sporočila WHO, je bil to prvi laboratorijsko potrjen primer smrti po okužbi z novim sevom ptičje gripe oz. aviarne influence na svetu. Podtip ima oznako H5N2.

Marca so v Mehiki zaznali izbruh ptičje gripe omenjenega podtipa na majhni perutninski farmi v mehiški zvezni državi Michoacan, ki meji na zvezno državo, v kateri je živela okužena oseba. Pri preminulem moškem sicer ne poročajo o stikih s perutnino ali z drugimi živalmi.

WHO glede na razpoložljive podatke še ocenjuje, da je v tem trenutku tveganje za to virusno okužbo pri splošnem prebivalstvu nizko.