#intervju Emil Erjavec: Danes so na položajih ljudje, ki so izkoristili politične stranke, da so prišli v sistem

Dr. Emil Erjavec je redni profesor na ljubljanski biotehniški fakulteti in predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani. Bil je tudi član ožje pogajalske skupine za vstop Slovenije v EU, zadolžen za kmetijstvo. Po dvajsetih letih bivanja v EU ugotavlja, da je Slovenija v kmetijstvu ponesrečena evropska zgodba. Ministri, ki prihajajo zdaj, so, tako Erjavec, do te funkcije prišli bolj ali manj naključno, kmetijsko uradništvo je strokovno zelo nazadovalo, slovenska živilska podjetja pa se, tudi zaradi ozkogledosti ljudi, ki so bili zraven, niso nikoli povezala v eno zgodbo.