#foto #video Reportaža iz Ukrajine, dežele pesnikov, pisateljev in vojakov

V Harkivu je sirena tulila zračni alarm. Na robu mesta se je na pokopališču št. 18 ravnokar končal pogreb mladega vojaka. Pet članov družine se je od njega poslavljalo na zadnjem grobu v neskončni vrsti. Pogrebci so odšli, ostali so bratje, oče in mati. Težko se je bilo pogovarjati, ker je v neskončnih vrstah okrog samotne skupine ljudi vihralo na tisoče zastav. Šumelo je kot gozd pred nevihto.