Gospod Dillon McCormick mora pri svojih 90 letih delati, zato da si ob slabi pokojnini zaslužil za preživetje. Čeprav dobiva 1100 dolarjev na mesec, to še zdaleč ne zadostuje za močno povečane življenjske stroške.

Swensonovi, ki ga je povprašala, čemu mora pri tako visoki starosti še delati, je pojasnil, da si s tem prisluži manjkajočega dobrega tisočaka, da lahko pokrije vse račune in ima za jesti. McCormick ni edini v ZDA, ki je moral svoj upokojenski status obesiti na klin in zaradi preživetja ponovno poprijeti za delo.

Swensonova je bila zgrožena. Ko se je vrnila domov, je ustvarila spletno donatorsko kampanjo za McCormicka, da bi se ta lahko resnično upokojil. Več tisoč ljudi se je odzvalo in v 24 urah so zbrali kar 220.000 dolarjev. Ko je McCormick izvedel za svoje novo bogastvo, skorajda ni mogel verjeti, da je zdaj do konca svojih dni preskrbljen. Ob zahvali vsem, ki so darovali zanj, se je odločil, da del dobljenega denarja podari naprej v dobrodelne namene, sam pa nadaljuje delo.

»Če boste prenehali delati, boste prenehali živeti,« pravi McCormick in obljublja, da bo sam živel še dolgo.