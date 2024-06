Dober ducat seniorjev samozvarjeno hmeljsko pijačo, večinoma svetlo pivo, ki dobro dene najširšemu okusu pivopivcev, polni v steklenice in se zabava ob lepljenju etiket z imeni »Dedek«, »Babica«, »Helmut« in »Helga«.

Vsak četrtek, in to že štiri leta, se prostočasni pivovarji spustijo v klet in v steklenice napolnijo po 50 litrov piva. Seveda pivo varijo sami, bedijo tudi nad postopkom vrenja in v spremstvu tamkajšnjega kuharja redno mešajo svoj zvarek, ki ga ne bi zamenjali za nič na svetu.

Vse tisto pivo, ki ga sami ne popijejo, prodajo. Kupcev nikoli ne manjka. Toda cilj doma za upokojence ni z njihovim lastnim zvarkom na veliko zaslužiti. Prej hočejo svojim varovancem dati priložnost smotrnega izkoriščanja prostega časa, omogočiti neki nov konjiček, ki koristi tudi fizični in psihični kondiciji upokojencev.

Različne vonjave pri varjenju piva vzbujajo spomine in tako zaposlujejo možgane. Delo s steklenicami in njihovim polnjenjem krepi telesno motoriko. In tako je vsaka serija zvarjenega piva, ki ima zaradi ročnega dela vedno znova drugačen okus, za upokojence Hiše Atzgersdorf res nekaj posebnega.