Pred njo so podobne restavracije s preprosto, a okusno hitro hrano takšna odličja dobivale že v Hongkongu, Singapurju in Bangkoku. Prebivalci Ciudada de Mexica so prepričani, da so Hernandezovi tacosi – porcija stane od tri do pet dolarjev, kar je precej več kot povprečje v Mehiki – najboljši.

Hernandezovi deset kvadratnih metrov veliki prodajalni tacosov, kjer je prodajni pult takoj zraven vročega žara, na katerem se pečejo trije različni kosi govedine in vedno tudi kak kos svinjine, je Michelinova zvezdica nemudoma prinesla nepregledne vrste čakajočih. Hernandezov oče, ki je rad prijateljeval z govedorejci in bikoborci, je svojemu sinu poleg prodajalne tacosov in restavracije, ki so jo odprli nekoliko prej, zapustil predvsem eno veliko modrost.

Ko ga je Mario vprašal, kakšna je skrivnost peke mesa in priprave najbolj okusnega tacosa, mu je oče odvrnil le, naj vse počne z ljubeznijo, saj je to edina skrivnost. »To je nagrada za Mehiko. Pri nas je veliko odličnih restavracij. A da taqueria dobi to zvezdico, je nekaj posebnega,« je povedal kuhar Arturo Rivera Martínez. Malce bolj »zgovoren« glede skrivnosti njihovih tacosov kot njegov šef Hernandez je vendarle bil​. Njihova skrivnost tiči v kakovosti mesa in preprostosti dobrega prigrizka, je dejal. Sosednje prodajalne ob Hernandezovi prodajalni tacosov se malce pritožujejo, da jim gneča kvari posel. Spet drugi so se prilagodili in začeli ponujati tudi pijače, ob katerih čakajoči zdržijo tudi do tri ure čakanja na majhne prigrizke z domačimi koruznimi tortiljami in seveda tudi lastnimi omakami.