Sedaj 98-letni Američan je pristal na normandijskih obalah odseka Utah Beach kot eden izmed 156.000 vojakov, ki so se tistega dne izkrcali na evropskih obalah, da bi osvobodili Evropo. Tako kot ostali mladi fantje je bil takrat komaj polnoleten Locker prestrašen na smrt, ko so se odprla vrata amfibijskega vozila in je z vso težko opremo skočil v vodo.

Vse je bilo zaminirano, videl je umirajoče vojake, tudi sam ni vedel, ali ga bo z naslednjim korakom razneslo. Preživel ni le te, temveč še štiri velike bitke druge svetovne vojne, o vseh teh svojih doživljanjih pa sedaj že 77 let pripoveduje povsod, kamor ga povabijo – na šolah, v bolnišnicah in tudi v Beli hiši.

Najtežja je bila verjetno bitka v Ardenih, kjer je v tamkajšnjih gozdovih trdo zimo med Belgijo in Luksemburgom preživel tudi v izkopanih rovih v snegu. V nekem trenutku so bili obkoljeni s treh strani in vojake svoje enote je moral poslati tudi nazaj v zaledje, da so jim poleg streliva in hrane prinesli tudi škornje padlih sobojevnikov.

Vse to, ob prikazu številnih spominkov iz vojne, sedaj pripoveduje vsem zainteresiranim, da ne bi pozabili grozot druge svetovne vojne. Pripravil si je računalniške prezentacije in o svojih spominih na svetovno vojno posnel tudi posnetke za youtube.

Ljudem hoče v svojih predstavitvah vojnega dogajanja sporočiti le eno: svoboda ni samoumevna, treba si jo je izboriti. Nikoli ne bo pozabil tudi dneva, ko je skupaj z drugimi vojaki v Gardelegnu pri Berlinu odkril množično grobišče zažganih zapornikov, ki so jih nacisti sprva poskušali preseliti globlje v Nemčijo, da bi jih skrili pred bližajočimi se zavezniškimi vojaki. »Ko predavam o vojni, sem v redu. Ko predavam o holokavstu, ne spim dobro. To, kaj so ljudje storili ljudem, je neverjetno,« pravi Irving, ki je sicer tudi sam judovskega porekla.