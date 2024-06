Vodja območne pisarne za socialno delo v Zaprešiću, Krešimir Hojsak, je povedal, da je dojenček v bolnišnici preživel tri tedne in je zdrav. V bolnišnici so ga poimenovali po dežurnem zdravniku Ivanu Zovku, po odpustitvi iz bolnišnice pa je dobil novo ime in priimek, poroča hrvaški portal dnevnik.hr.

»Še naprej bomo spremljali rejniško družino in jim nudili vso potrebno pomoč in podporo pri nadaljnji oskrbi otroka,« je dodal Hojsak. Po treh mesecih ga bo rejniška družina lahko posvojila.

Kot smo poročali, sta novorojenčka v smetnjaku pred slabim mesecem našla učenca, ki sta se zvečer vračala s treninga. Policija je sprožila obširno akcijo, ki se še nadaljuje.