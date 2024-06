Ko je 28. marca še ne dve leti stara Danka Ilić izginila izpred družinske počitniške hiše v Banjskem polju v bližini srbskega mesta Bor, se je za njene starše in svojce pričela grozovita nočna mora.

Po desetih dneh intenzivnega iskanja je policija aretirala komunalna delavca Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića, ki naj bi punčko z avtomobilom zbila, nato pa, ker sta mislila, da je mrtva, njeno truplo naložila v avto in ga skušala nekje odvreči. Deklica se je na poti prebudila, Dejan pa naj bi jo z lastnimi rokami zadavil, kar je tudi priznal policiji.

Truplo sta odvrgla na deponiji, dva dni kasneje pa naj bi ga Dragijevićev mlajši brat Dejan in oče Radislav prestavila na drugo lokacijo. Oba so pridržali.

Osumljenec: Nikoli je nisem niti videl

Policija, ki je zaradi neprofesionalnega vodenja preiskave in kopice domnevnih nepravilnosti deležna kritik javnosti, trupla deklice vse do danes ni našla. Vmes je v policijskem pridržanju v ne docela pojasnjenih okoliščinah umrl Dejan Dragijević, brat enega od osumljencev. Njunemu očetu Radislavu pa se je konec maja iztekel dvomesečni pripor in vrnil se je na prostost.

Kot poroča portal telegraf.rs se je Radislav Dragijević danes odzval na pričanje Srđana Jankovića, komunalnega delavca, ki se je pred dnevi po več tednih molka odločil spregovoriti. Kot smo poročali, je Janković zanikal vsa očitana dejanja. Na višjem državnem tožilstvu v Zaječarju je zatrdil, da deklice ni zbil z avtomobilom in da je ni nikoli niti videl.

Oče drugega osumljenca: Mislim, da je bila prodana

​Radislav Dragijević, ki je v priporu ves čas molčal, sedaj pravi, da misli, da ni vse tako, kot je videti. Zatrjuje, da ni kriv, da o primeru ne ve ničesar in da je bila po njegovo deklica prodana.

Ob nasprotujočih in nekonsistentnih izjavah vseh vpletenih in nestrokovnem delu policije se podaljšuje agonija staršev, ki morda nikoli ne bodo dobili odgovora, kaj se je zgodilo z njihovo deklico.