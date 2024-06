Gostilna Kirn, Podpeč

Spodnji Kirn, ena najstarejših delujočih gostiln v okolici Ljubljane, je še vedno v vrhunski formi. Mojstri za koline in na splošno mesnine, tudi za martinove pojedine, pripravijo bogata kosila, kjer ob goskah in račkah ponudijo rdeče zelje in mlince, znajo pa pripraviti tudi matevža in repo. Na začetku in na koncu večerje ponujajo nevarno domače žganje, v kleti so tudi različne penine in celo kakšen šampanjec, a ne gre pozabiti na hišni koktajl tonik z belim portovcem. Ob juhah, pečenkah in pregovorno najboljših tortah pri nas v modernih časih ne pozabijo na vegetarijance: hladna kumarična juha, domači caprese, šparglji z naribanim jajcem, mariniran avokado, popečeni jajčevci, “tortica” iz jajčevca in sira s paradižnikovo omako ter zvitki bučk s kremnim sirom … Tandem oštirja, ki je tudi hišni sommelier, in ene najboljših kuharic pri nas, ki je posle prevzel leta 1977, jedca ne more razočarati (pri njih sta jedla tudi Havel, dalajlama), in čeprav nimajo vinske karte, je v priročni vinski kleti dovolj primorskega in štajerskega vina.

