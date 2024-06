Ukrajinski predsednik Zelenski je na obisku v Franciji od včeraj, ko se je skupaj z mnogimi drugimi svetovnimi državniki udeležil slovesnosti ob obletnici izkrcanja zavezniški sil na Normandijo. Dopoldan je nagovoril francoski parlament, srečal se je že z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, popoldan pa se bo sestal še francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Zelenski je v nagovoru francoske poslance opomnil, da žal živimo v času, ko Evropa ni več celina miru, saj se ponovno uničujejo evropska mesta in požigajo vasi. Opozoril jih je tudi na na ruske vojaške akcije v Siriji in vse večji vpliv Moskve v afriški regiji Sahel. Po njegovih besedah bi morala Rusija postati normalna nacionalna država in ne kolonialni imperij, ki nenehno išče nova ozemlja v Evropi, Aziji in Afriki. Zato je, kot je še dejal, Ukrajina ključ do varnosti Evrope.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je ukrajinski predsednik ob koncu nagovora izrazil upanje na uspeh bližajoče se konference za mir v Ukrajini, ki jo bo 15. in 16. junija gostila Švica. Po njegovem mnenju bi se lahko na njej vzpostavil model, ki bi privedel do konca vojne in trajnega miru v Evropi. A je ob tem poudaril, da se tega ne da doseči s pristankom na ozemeljske zahteve Rusije, ki trenutno zaseda polotok Krim in in obsežen del ozemlja v več regijah na vzhodu Ukrajine.