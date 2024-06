Izhodišča za pripravo zakona, ki jih je v četrtek potrdila vlada, predvidevajo oblikovanje financiranja in pogojev za to gradnjo v prihodnjih 10 letih. »Iz proračuna bomo namenili do 100 milijonov evrov na leto, in to za različne oblike gradnje ali nakup stanovanj s strani republiškega stanovanjskega sklada,« je na današnji novinarski konferenci povedal Maljevac.

Zakon bodo pripravili v sodelovanju s finančnim ministrstvom, z njim pa želijo vzpostaviti ugodno financiranje projektov lokalnih skladov, občin in neprofitnih stanovanjskih organizacij. Sredstva bodo na voljo tudi za prenovo javnega stanovanjskega fonda oz. obstoječih stanovanj, ki so v slabem stanju. »Za koriščenje teh sredstev bodo morali ti investitorji prevzeti določen del finančnih bremen, vključno z zagotavljanjem lastne udeležbe,« je poudaril.

Zakon bo po njegovih besedah prinesel ureditev pravil za pridobitev statusa neprofitne stanovanjske organizacije in natančneje opredelil poslanstvo stanovanjskih zadrug kot posebnih oblik neprofitnih stanovanjskih organizacij. »S tem se bo oblikoval ustrezen regulatorni okvir za širitev nabora akterjev, ki bodo zagotavljali javna najemna stanovanja. Ti bodo upravičeni do določenih ugodnosti, hkrati pa bo zakon predvideval tudi varovalke in nadzor,« je napovedal.

Drugačen način izračunavanja najemnin

Na področju najemnin in subvencij bodo preoblikovali metodo izračuna najemnine. »S tem želimo, da bi te zagotavljale vzdržno poslovanje zavodov in skladov ter omogočale široko dostopnost do javnih najemnih stanovanj. Poleg socialne funkcije bo s tem zagotovljena ekonomska vzdržnost gradnje,« je pojasnil.

Oblikovali bodo ukrepe na področju zemljiške politike z namenom zagotavljanja ustreznih zemljišč in učinkovitega umeščanja projektov v prostor. »Tako bomo sistemsko uredili podeljevanje stavbne pravice za neprofitne stanovanjske organizacije, dostop do zemljišč stanovanjskemu skladu in občinam,« je povedal.

V načrtu sta tudi kadrovska okrepitev republiškega stanovanjskega sklada in vzpostavitev tehnične pisarne za podporo investitorjem na lokalni ravni.

Zgledovanje po avstrijskem modelu

»Stanovanjska kriza je resna, resno pa jo je naslovila šele trenutna vlada, tudi z ustanovitvijo ministrstva za solidarno prihodnost. To je za javno najemno gradnjo doslej namenjalo z naskokom daleč najvišja sredstva v zgodovini Slovenije,« je dejal minister.

Kot je spomnil, je ministrstvo za podporo javni stanovanjski gradnji lani in letos v obliki dokapitalizacije republiškega stanovanjskega sklada zagotovilo 51 milijonov evrov, medtem ko ji je bilo med letoma 2015 do 2022 namenjenih okoli 13,8 milijona evrov. »Za obe dokapitalizaciji smo izvedli terensko analizo stanja,« je navedel in dodal, da iz nje izhaja, da 30 akterjev do leta 2027 načrtuje gradnjo ali začetek gradnje 4825 stanovanj.

Letos bo poudarek na lokalni ravni in stanovanjski sklad bo po njegovih besedah v prihodnjih tednih pripravil program sofinanciranja, na katerega se bodo lahko občine, skladi in neprofitne stanovanjske organizacije prijavili za pridobitev sredstev. »Največji projekti, ki bi lahko dobili finančno podporo, bodo v Ljubljani, kjer je stanovanjska kriza tudi najhujša,« je dejal.

Poleg dokapitalizacije stanovanjskega sklada je omenil še sredstva iz načrta za od okrevanje in odpornost. »V okviru načrta smo zagotovili 60 milijonov evrov povratnih sredstev, s katerimi bomo do leta 2025 podprli 30 stanovanjskih projektov in skupaj okoli še 1000 dodatnih stanovanj. Do sedaj smo upravičencem izplačali več kot 32 milijonov evrov,« je povedal.

S postavitvijo novega modela, ki po njegovih navedbah sledi avstrijskemu modelu, se bo zagotovil sistemski vir financiranja javne najemne gradnje, ki bo predvidljiv in neodvisen od političnih in gospodarskih nihanj. »Verjamemo, da bo to omogočilo, da bomo dosegli cilj gradnje 20.000 stanovanj v 10-letnem obdobju,« je povedal.