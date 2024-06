Slovenci tako ostajajo neporaženi in s tem tudi na vrhu lestvice.

To je bila nasploh prva zmaga Slovenije na medsebojnih tekmah proti Brazilcem, prejšnjih sedem obračunov, dva v ligi narodov, dva na svetovnih prvenstvih (tudi na zadnjem v boju za bronasto kolajno) in tri prijateljske, je izgubila. Tako od zdaj ni več svetovne velesile, ki je ne bi nikoli premagala.

Slovenci so tudi tokrat pokazali zelo solidno predstavo, predvsem pa so navdušili z borbenostjo, nepopustljivostjo in mirnostjo. Ta je prišla do izraza v končnicah, kar v dveh so izničili zaostanek 22:24 in prišli do zmag.

Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil spet Tonček Štern, dosegel je 29 točk, kapetan Tine Urnaut jih je prispeval 19.

Naslednji tekmeci čete Gheorgheja Cretuja bodo v soboto (ob 12.20 uri) domačini, Japonci.