Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov so neznanci z eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat, ki je nameščen pred prodajalno.

Nastalo je za več tisoč evrov škode na bankomatu in objektu, poškodovano je bilo tudi vozilo, parkirano v bližini, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Poteka intenzivna kriminalistična preiskava, kriminalisti in policisti vse od obvestila izvajajo aktivnosti za izsleditev storilcev. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

V zadnjih 14 dneh so se trije podobni incidenti pripetili v Ljubljani.

Pred dvema tednoma so razstrelili bankomat na Parmski cesti, prejšnji teden na Jakčevi ulici, predvčerajšnjim pa je nastradal bankomat v Dravljah, na Sojerjevi ulici.