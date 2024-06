Zaradi utemeljenih sumov storitve kaznivega dejanja so policisti iz Trebnjega na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskave pri 74-letnem osumljencu z območja občine Šmarješke Toplice.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, so med hišno preiskavo našli in zasegli 509 nabojev različnega kalibra, električne detonatorje in vnetilno vrvico. Osumljencu so zasegli okoli štiri kilograme posušene konoplje in 24 rastlin.

Policisti bodo s preiskavo nadaljevali, zoper 74-letnika pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožja ali eksplozioma in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.