O pretepu med dvema voznikoma so bili koprski policisti obveščeni včeraj nekaj po 17. uri. Policisti so ugotovili, da sta se zaradi izsiljevanja prednosti v krožišču v Bertokih ustavila in sprla 47-letni voznik tovornega vozila in 28-letni voznik osebnega avtomobila.

Najprej je voznik tovornega vozila prijel voznika iz avtomobila za vrat in ga odrinil tako, da je ta padel na tla. Ta je nato vstal in voznika tovornjaka s pestjo udaril v predel ust. Kot so sporočili policisti, je bila obema izrečena globa in izdan plačilni nalog.

Primorski policisti so včeraj obravnavali tudi voznika, ki je skozi naselje divjal z več kot enkrat večjo hitrostjo od dovoljene. V Padni so ustavili 32-letnega voznika clia, ki so mu na delu ceste, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, izmerili hitrost 73 kilometrov na uro.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnji in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zoper voznika bo podan tudi obdolžilni predlog. Kazen za takšen prekršek je 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.