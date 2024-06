Kot poroča francoska tiskovna agencija afp, je o dobavi letal francoski predsednik Emmanuel Macron govoril sinoči v pogovoru za televiziji TF1 in France 2. Povedal je, da se trenutno oblikuje koalicija držav, ki bi Ukrajini skupno zagotovila nova bojna letala za varovanje njenega ozemlja in zračnega prostora. Za upravljanje z njimi pa bodo izurili tudi pilote. Poleg tega naj bi Francija po njegovih besedah izurila celotno brigado 4500 ukrajinskih vojakov, ki bodo ob vrnitvi v domovino pripravljeni na obrambo.

Po poročanju CNN in številnih drugih ameriških medijev, ki se sklicujejo na neimenovane vire, bodo ZDA kmalu Ukrajini poslale dodatno vojaško pomoč za obrambo pred rusko agresijo v vrednosti 225 milijonov dolarjev. Dodatna pomoč vključuje strelivo za mobilne raketne sisteme in podobno orožje, s katerim lahko ukrajinske sile pri obrambi Harkiva ob meji z Rusijo uničijo tudi cilje na drugi strani ukrajinsko-ruske meje. V novem ameriškem paketu pomoči bi naj bili tudi sistemi protizračne obrambe HAWK ter še rakete stinger za sestreljevanje letal in helikopterjev, rakete javelin za uničevanje tankov, topovi, granate, oklepna vozila in vojaški čolni.

Ukrajina si že več mesecev prizadeva pridobiti več pomoči od zahodnih zaveznic, saj je Rusija v zadnjih mesecih napredovala na bojiščih v državi.