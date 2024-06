Kapsulo za večkratno uporabo v obliki kaplice je proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) ponesla raketa Atlas-V. Tokrat sta proti vesoljski postaji poletela ameriška astronavta Barry Wilmore in Sunita Williams. Za pot sta porabila skoraj 27 ur, po združitvi pa ste porabila še dve uri za izvajanje vrste standardnih postopkov, ki so potrebni za združitev Mednarodno vesoljsko postajo. Kapsula se je s postajo združila približno 400 kilometrov nad zemljo, po združitvi pa sta skupaj poleteli okoli sveta s hitrostjo približno 28.160 kilometrov na uro.

Na potovanju Starlinerja proti ISS so v njegovem pogonskem sistemu odkrili več napak. Med drugim je puščal helij, zaradi česar je odpadlo nekaj od 28 potisnih motorjev. Kljub temu je imelo plovilo še vedno dovolj delujočih motorjev, ki so zagotavljali potisk za manevre v vesolju. Tik pred združitvijo so kontrolorji enega od motorjev izklopili, Wilmore pa je nekaj manevrov izvedel ročno.

Po načrtih bosta Wilmore in Williams ostala na postaji približno osem dni, nato pa se bosta s Starlinerjem ponovno vrnila na zemljo. Njuna pot pa se naj bi končala s pristankom s padalom in zračno blazino v jugozahodni puščavi ZDA.

Trenutno je na postaji sedem članov posadke. Štirje ameriški in trije ruski kozmonavti, ki so gosta pozdravili z objemi in stiski rok.

Za Boeing in Naso je pristanek velik uspeh, saj so se pred tem soočali s številnimi težavami. Kar nekaj poletov Boeingovih raketoplanov se namreč do sedaj ni končalo uspešno. Boeing pa ima težave tudi s svojimi komercialnimi letali.

Četrtek je bil uspešen dan tudi za Elona Muska in njegovo podjetje SpaceX. Njihova raketa Starship naslednje generacije je namreč tokrat uspešno poletela proti vesolju in se kasneje tudi vrnila na zemljo. Pristala je v Indijskem oceanu.