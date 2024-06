Danes, ob 16. uri, bo potekal kronometer Ljubljana – Domžale – Ljubljana. Za nemoten in varen potek dirke bo celotna trasa zaprta za ves promet med 15. in 21. uro.Start dirke bo v BTC, nato se bo zavilo na Šmartinsko cesto smer Šentjakob, kjer bo trasa potekala mimo avtocestnega priključka priključka Ljubljana Sneberje, prečka Zasavsko cesto v Šentjakobu, nadaljuje skozi Podgorico, Dragomelj do Domžal, kjer se bo obrnilo in šlo po isti poti nazaj.

Za nemoten in varen potek dirke bo celotna trasa zaprta za ves promet med 15. in 21. uro. Zaprti bodo vsi priključki na traso.

Šmartinska cesta

Iz smeri Novih Jarš proti glavni železniški postaji bo cesta normalno prevozna. V smeri proti Novim Jaršam bo zapora postavljena v križišču s Kajuhovo ulico in Jarško cesto.

Križišče v Šentjakobu

V križišču bosta zaprti smeri Šmartinska cesta in cesta proti Domžalam. Promet bo mogoč proti Črnučam in Litiji. Promet skozi omenjeno križišče proti Litiji in Črnučam ne bo mogoč.

Trasa od Šentjakoba do Domžal

Trasa bo zaprta do središča Domžal, Ljubljanska cesta, Kolodvorska cesta do križišča.

Za nemoteno izvedbo stanujoče ob trasi prosijo, da vse nujne opravke prilagodijo času zapore in uporabijo možne obvoze.

Zapore cest v soboto in nedeljo

Sobota, začasne zapore cest med 8. in 12.30 uro: Ljubljana, Brezovica, Sinja gorica, Vrhnika, Borovnica, Podpeč, Tomišelj, Brest, Ig, Ižanska cesta, Malnarjeva cesta, Škofljica, Babnogoriška cesta, Hauptmanca, Peruzzijeva ulica, Hradeckega cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta.

Soboto, med 16. in 18.30 uro, kratkotrajna popolna zapora za ves promet: BTC City skozi Šentjakob do Dragomlja, desno proti Pšati, skozi Bišce in Ihan v Domžale, po Ljubljanski cesti do Šentjakoba in nazaj v BTC City. Zaprti bodo vsi priključki na traso.

Nedelja, med 9. in 17. uro, oviran promet na relaciji BTC City Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Povodje-Gameljne–BTC Ljubljana.

Med 11. in 13. uro bo promet oviran tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas.

Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi. Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organizatorja.

V nedeljo, med 10.30 in 13. uro, predvidena popolna zapora ceste na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Lučine–Gorenja vas.