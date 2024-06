Vročinski val se je nad zahodne predele ZDA premaknil iznad Mehike, kjer je zaradi vročine umrlo najmanj deset ljudi, več pa so jih morali zaradi težav hospitalizirati. Po napovedih metereologov bo vročina nad tem delom ZDA trajala še najmanj do konca tedna. Zaradi vročega vremena so morali prestaviti ali odpovedati že kar nekaj prireditev. O smrtnih žrtvah pa zaenkrat še ne poročajo.

Po podatkih ameriške meteorološke službe so temperature v tem letnem času v

Las Vegasu, ki leži sredi puščave, že tako visoke, te dni pa so v povprečju še nekaj stopinj višja kot ponavadi.

Vročinski val se bo konec tedna premaknil proti severu, v Oregon in zvezno državo Washington. Meteorologi opozarjajo, da vročinski val napoveduje izjemno vroče poletje.