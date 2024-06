Boston je začel silovito in že v prvi četrtini povedel z izidom 23:5. V nadaljevanju pa je svojo prednost še povečal in vodil celo z 58:29.

Igralcem Dallasa tokrat ni šlo. Eden redkih, ki je vlekel ekipo naprej, je bil Luka Dončić. Predvsem po njegovi zaslugi so Mavericksi pred koncem tretje četrtine rezultat zmanjšali na vsega osem točk zaostanka.

Domači so nato ob glasni podpori s tribun naredili delni izid 14:0 in ponovno ušli Dallasu, ki do konca tekme ni več našel rešitve za razpoložene košarkarje Bostona.

Domača ekipa je bila boljša v vseh elementih igre. Predvsem pa so prevladovali v skoku in v metih iz razdalje. Boston je iz igre zadel 39 od 82 metov. Najboljši v ekipi je bil Jaylen Brown z 22 točkami, Kristaps Porzingis je dosegel 20 točk, Jayson Tatum pa se je ustavil pri 16 točkah.

Boston drives have been one thing, having their guards at the dunker spot has been key. Hurt Dallas rotations. Sticking with the help but guards are stepping up without the same size/length as normal. Dumpoffs have been there if help hasn't arrived. pic.twitter.com/Ud8BGiNcpT