Svetovalec predsednika vlade

Povej mi, kdo ti svetuje, in povem ti, kdo si, pravi stara praslovanska modrost. Da je nekdanjemu predsedniku države svetoval petinosemdesetletnik, ki je v življenju služil vsem mogočim vladarjem in bil vseh možnih nazorov, je o predsedniku morda povedalo več, kot vse slike na instagramu. A kaj o našem zdajšnjem predsedniku vlade pove to, da si je za svetovalca zaželel mene? No, za svetovalca si ni zaželel samo mene, še milijon drugih Slovenk in Slovencev je naš predsednik vlade prosil, naj mu svetujejo, a za njih obstaja vsaj teoretična možnost, da vedo nekaj malega o preferenčnih glasovih, evtanaziji in marihuani. Zase pa jaz prav dobro vem, da o vsem tem prav nič ne vem.