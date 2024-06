Beckham in kralj Karel III. kramljala o čebelah

Med pandemijo, ko so številni na novo odkrili naravo, se začeli ukvarjati s športom ali se učili peči bananin kruh, je tudi David Beckham odkril novo strast – čebelarstvo. Ljubezen do svojega novega konjička je nedavno delil z angleškim kraljem Karlom III. Beckham je namreč uradno postal ambasador dobrodelne organizacije King's Foundation, ki poteka pod okriljem Karla III. Z njim sta si poleg pogovorov o kraljevih dolžnostih izmenjala tudi nekaj čebelarskih nasvetov, kar je slavnega nogometaša še zlasti navdušilo. Na svetovni dan čebel je Beckham delil posnetke, kako doma skrbi za svoje panje. Maja lani je kralju podaril kozarec medu, ki so ga pridelale njegove čebele.