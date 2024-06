Šestinšestdesetletni igralec in njegova 40-letna žena Hilaria Baldwin, s katero imata sedem otrok, vsi pa so mlajši od deset let, sta napovedala, da se prihodnje leto na ameriškem televizijskem programu TLC obeta prvo predvajanje resničnostnega šova The Baldwins, ki se osredotoča na njuno družinsko življenje.

Zakonca Baldwin, ki sta se poročila leta 2012, sta v kratkem napovedniku na družbenih omrežjih dejala: »Vabiva vas v naš dom, da doživite naše vzpone in padce; dobro, slabo, divje in noro.« Alec Baldwin je v videu še dodal: »Dom je kraj, kjer smo najraje,« poroča BBC. Televizija TLC je medtem podala javno izjavo: »Alec in Hilaria Baldwin sta polnila naslovnice, odkar sta se poročila pred skoraj 12 leti. Zdaj čisto prvič odpirata vrata svojega družinskega življenja in vanj vabita vse, da se pridružijo nenehni ljubezni, smehu in drami.«

Novico o resničnostnem šovu so pospremile kritike. Baldwinu bodo namreč 10. julija začeli soditi zaradi smrti iz malomarnosti, medtem ko so orožarko Hannah Gutierrez, odgovorno za to, da je bil na snemanju filma Rust v pištoli pravi in ne lažni naboj, aprila že obsodili na 18 mesecev zaporne kazni zaradi uboja snemalke. Britanski voditelj Piers Morgan se je denimo odzval na družbenem omrežju X z zapisom: »Moj bog ... kakšna odvratna brezsramnost storiti to, medtem ko se soočaš s sojenjem, ker si ustrelil žensko do smrti, in ko sam nenehno napadaš medije zaradi vdiranja v tvojo zasebnost.«