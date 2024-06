Nekdanja zakonca imata skupaj šest otrok – tri biološke in tri posvojene. Shiloh, ki je na svoj rojstni dan vložila zahtevo za spremembo priimka (najverjetneje se bo, ko bodo njeni prošnji ugodili, podpisovala samo z maminim priimkom), ni prva od otrok, ki se je z opustitvijo priimka Pitt oddaljila od očeta, je pa prva, ki je to zdaj storila uradno. V zadnjih letih so javno uporabo očetovega priimka opustili še štirje, in sicer 22-letni Maddox, 20-letni Pax, 19-letna Zahara in 15-letna dvojčka Knox ter Vivienne. Prejšnji teden, ko si je šla Vivienne ogledat predstavo The Outsiders, se je na gledališki list podpisala samo kot Jolie, posvojena Zahara pa se je ob vstopu v sestrstvo Alpha Kappa Alpha na svoji fakulteti v Atlanti lani prav tako predstavila samo z materinim priimkom.

Dvajsetletni Pax, ki sta ga igralca posvojila iz sirotišnice v Vietnamu, je lani pritegnil pozornost, ko je v javnost pricurljala njegova objava iz leta 2020, v kateri se je ostro spravil nad Brada Pitta in ga označil za kretena.

»Vesel očetovski dan svetovnemu kretenu. Praktično vsak dan mi pokažeš, da si grozen človek. Nimaš niti kančka empatije do svojih otrok, ki trepetajo od strahu vedno, ko so v tvoji bližini. Nikoli ne boš razumel, koliko škode si povzročil tej družini, ker tega nisi sposoben,« je zapisal.