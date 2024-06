Potem ko se je Murdoch, ustanovitelj desno usmerjene ameriške televizijske mreže Fox, lani upokojil in vodenje svojih medijskih korporacij prepustil sinu Lachlanu Murdochu, se je 93-letnik odločil preostanek svojega življenja usmeriti v izdelavo vin najvišje kakovosti. V intimi svojega razkošnega vinogradniškega posestva na Bel Airu v Los Angelesu se je v peto poročil s 67-letno Eleno Žukovo. Spoznal jo je lani spomladi na zabavi, ki jo organizirala njegova tretja žena Wendi Deng. Murdoch je bil le malo pred tem zaročen z nekdanjo policijsko kaplanko iz San Francisca Ann Lesley Smith, a njuna zaroka ni trajala dolgo. Po dveh tednih jo je medijski tajkun razdrl. Šušljalo se je, da naj bi bila za to kriva močna evangeličanska prepričanja Ann Lesley Smith, ob katerih mu je bilo nelagodno.

Murdocha, ki je bil pred tem poročen s stevardeso Patricio Booker, novinarko Anno Mann, kitajsko-ameriško poslovnico Wendi Deng Murdoch in manekenko Jerry Hall, je zdaj prevzela molekularna biologinja, ki izhaja iz Moskve. Žukova je bila do zdaj poročena le enkrat, z ruskim naftnim mogotcem Aleksandrom Žukovom. Z njim ima 42-letno hčer Dašo, ki ima velik vpliv v svetu trgovanja z umetninami. Hči je bila okoli deset let poročena z rusko-britanskim milijarderjem Romanom Abramovičem, sedaj pa mineva pet let od njenega zakona s Stavrosom Niarchosom, potomcem znane grške milijarderske družine.