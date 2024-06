V prve poletne dni meteorološkega poletja smo zakorakali z dežnikom v rokah. In kot kažejo napovedi, jih še ne bomo tako kmalu pospravili, saj, kot so napovedali naši vremenski prognostiki, nas v prihodnjem tednu spet čaka pretežno nestanovitno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Kot je za portal siol.net povedal Brane Gregorčič, lahko pričakujemo tak tip vremena, kot smo ga imeli lansko poletje. »Kakšnega resnega vročinskega vala z bolj suho in dolgotrajno vročino za zdaj še ni na vidiku,« je dejal eden naših najbolj prepoznavnih slovenskih meteorologov.

Zato pa imamo povsem novo najbolj usodno žensko, ki stopica po slovenski krajini. Kot so poročali v časniku Svet 24, je po mnenju bralk in bralcev revije Obrazi/Avenija ter po spletnem glasovanju laskavi naziv femme fatale pripadel simpatični in, kot so še posebej poudarili, vedno nasmejani voditeljici Radia Aktual Martini Švab. Kot so še navedli v poročilu iz Kongresnega centra Brdo, kjer je potekala uradna podelitvena slovesnost, se je za častni naslov poleg zmagovalke potegovalo osem nominirank: Nina Donelli, Katarina Benček, Nika Zorjan, Milena Novak, Tjaša Kokalj Jerala, Gaja Filač, Martina Švab in Aleksandra Balmazović, zmagovalka pa je povsem presenečena v zahvalnem govoru dahnila, da ji naziv pomeni potrditev dela in truda ter da se ji zdi, da se fatalna ženska ne pogojuje samo z zunanjo lepoto, ampak tudi z energijo in tem, kar je v življenju ustvarila. »Stara sem 32 let, imam dva otroka, svoje podjetje, več kot 12 let zavzeto delujem v medijih, zato se na neki način počutim fatalna. Če se malo pošalim – zjutraj, ko se zbudim, se počutim fatalna malo manj, potem pa, ko se uredim, ker sem zelo rada urejena, si oblečem lep kostim ali obleko, ko se naličim in uredim frizuro, se pa počutim bolj fatalno,« je po koncu podelitvene procesije izjavila »usodnica« leta.

Tanja Cegnar in Titov trg

Z žensko fatalnostjo oziroma popolnostjo se je minule dni ubadal tudi umetnik svetovnega kova Omar Naber, ki je v enem od podkastov navedel, kakšne uporabne lastnosti mora imeti ženska, poleg tega seveda, da izžareva notranjo in zunanjo lepoto, da bi bila primerna za resno zvezo, njegovo javljanje v spletni eter pa so prestregli na portalu metropolitan.si. »Če kakšno punco kdaj povabim na obisk, ima sto plus točk, če se takoj prime kakega dela, kar koli to že je. Vidi, da je recimo nekje malo prašno, in vzame metlo in pomete – na tak način me je takoj kupila, ali pa da vidi, da imam nezložene cunje, in jih zloži ... Seveda mi tega nobena ni dolžna, ampak jaz imam to tako zabetonirano v svoji glavi,« je navdušeno razpravljal Naber in s poslušalci podelil še anekdoto iz mladosti, ko ga je doma obiskala sošolka Valerija, ki mu je bila že tako in tako všeč. »Prišla je k meni, takrat sem še živel pri starših, in je takoj videla, da so čevlji na hodniku malo razmetani. Pa jih je pospravila. To res v meni vzbudi en tak občutek. In potem pride v jedilnico in vidi, da je jedilna miza malo umazana. Pa gre bejba in vzame viledo in to očisti. Uh, kako sem se zaljubil!« je še oznanil glasbeni virtuoz.

Spomini na mladost so te dni zaposlovali še meteorologinjo Tanjo Cegnar, tisto, s katero je skupaj pred TV-ekrani ob vremenski napovedi pred leti trepetala vsa Slovenija. Na spletnem obveščevalcu obalaplus.si so zapisali, da vsi občudujemo tako njeno eleganco kot napovedi vremena, a le redki vedo, da je odlična strokovnjakinja pravzaprav živahna Primorka in jo na Koper, kjer se je rodila in odraščala, vežejo lepi spomini. »V otroštvu smo stanovali na glavnem trgu v mestu, Titovem trgu, kjer so bile takrat še poroke. Zelo živo se spominjam, kako sem že kot deklica komaj dosegla do roba okna, pa sem se potem sklonila čez in gledala prelepe neveste, njihove ženine in svate, ki so jih zasipali s konfeti. Neveste so imele prekrasne obleke in bile tudi sicer nadvse imenitno urejene, kot se za poroko spodobi … Res pa je, da so bili tisto čisto drugačni časi in nekomu danes to razlagati z nostalgijo nima ravno smisla,« je pripovedovala Cegnarjeva.

Spoli izgubljajo vlogo

Nostalgija po domači grudi je one dni prežemala še kreativca in pisatelja Aljošo Bagolo. »Spomine in skomine po mladosti v meni najbolj vzbudijo obisk Prekmurja in prijatelji iz mladosti. Zato pravim, da prijateljstvo prija. Sem si pa pred kratkim kupil parfum, ki sem ga uporabljal v gimnaziji. In kako zelo me, vsakič ko ga uporabim, ponese nazaj,« je o dišavi Prekmurja in podobah igranja nogometa na igrišču ter opojnem vonju poletnih prekmurskih večerov razglabljal Bagola. Tudi igralec z žametnim glasom, kot so ga opisali popisovalci zgodb v reviji Lady, Aleš Valič si je vzel čas, da je one dni malce pobrskal po spominih na brezskrbne mladostniške dni. Kot so opozorili svojo bralno skupnost, se je Valič sicer rodil v Ljubljani, a oba njegova starša sta bila po rodu iz Vipavske doline, tako da je povsem logično, da se je, kot je izdal, v otroštvu vedno štel za Vipavca. »Nor sem bil na Vipavsko dolino in domačijo moje mame, ki je tam živela. Vse počitnice in konce tedna sem bil najraje na Vipavskem, na vasi. To so bile še vasi s takim drugim pridihom. Krave so še vodili napajat k studencu, oralo se je s konji, vozili so se z vozovi. V vasi ni bilo niti enega traktorja. Zelo rad sem imel živali. Vse sem oboževal in to mi je ostalo do današnjih dni,« je povedal Valič.

Ne gleda na kislo vreme, ki nas obdaja te dni, so snovalci vsebin v reviji Lady z eno nogo že zakorakali v sanjsko poletno obdobje. Kot so zabeležili, prihajajo toplejši dnevi, s tem pa tudi več potovanj. Da bi bili na počitnicah čim bolj brez skrbi, so prepričani, da moramo na potovanje za vsak primer vzeti nekaj osnovnih zdravil in pripomočkov, če nam kakšno slabo počutje ali nezgoda prekrižajo pot. Kako skrbijo za svojo domačo lekarno, so povprašali nekaj svojih rednih strank, kaj vzamejo s seboj, ko se odpravijo na potovanje. Kako znajo ženske poskrbeti, da so lahko moški brez skrbi celo med počitnicami, je na primer razkril Jože Potrebuješ. »Nikoli ne nosim nobenih zdravil s sabo. Za to vedno poskrbi žena Andreja. Sam bi kvečjemu – gleda na moja leta in fizično aktivnost – s sabo vzel WD-40,« je z izpraševalci na hitro opravil Potrebuješ. Nič čudnega torej, da je moškim prav zaradi žensk, ki skrbijo za vse, veliko lažje, in to ne samo na počitnicah, kar je analitično razložila igralka in nekdanja TV-voditeljica Zvezdana Mlakar. »Skozi vso zgodovino imamo patriarhat, tako da imajo moški lažja izhodišča. Oni se v življenju ne vprašajo, kako je v eni roki imeti otroka, z drugo pa kuhati. Sicer pa spoli izgubljajo vlogo v tem svetu, poleg tega me je Dragica Čarna naučila, da duša nima spola, spol ima telo, ko se inkarniramo,« je o žensko-moških temah razpredala Mlakarjeva.