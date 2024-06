Anketa poudarja velik razkorak med vodilnimi inovatorji in tistimi, ki pri tem zaostajajo, ter kaže, da je proaktiven pristop k inovacijam ključnega pomena za uspeh na trenutnem maloprodajnem trgu. Inovatorji usmerjajo svoje naložbe v operativne izboljšave, velike podatke, umetno inteligenco in analitiko ter e-trgovino, s posebnim poudarkom na maloprodajnih medijih, spletnih tržnicah in prodaji na družbenih omrežjih. Tako kaže nova raziskava družbe BCG in Svetovnega maloprodajnega kongresa. Do leta 2027 bodo tako najbolj inovativni trgovci v maloprodaji kot tisti, ki pri tem zaostajajo, povečali naložbe v inovacije; vodilni za 38 odstotkov, drugi pa le za 8 odstotkov. Najbolj inovativni trgovci na drobno dajejo prednost naložbam v inovacije na treh področjih: operativne izboljšave (71 odstotkov), veliki podatki, umetna inteligenca in analitika (58 odstotkov) ter e-trgovina (60 odstotkov). Za ohranjanje vodilnega položaja na trgu ni dovolj zgolj izpolnjevanje pričakovanj današnjih potrošnikov, kot so brezhibna večkanalna integracija, hitra in udobna nakupna izkušnja, različne možnosti plačila in programi zvestobe. »Pravi inovatorji preoblikujejo pričakovanja kupcev in postavljajo nove smernice nakupovanja s pomočjo generativne umetne inteligence, virtualnih trgovin v metaverzumu in izjemno personalizirane interakcije s potrošniki,« še dodajajo avtorji raziskave. x tob