Sodelovali so Martina Perharič iz družbe Medis, Barbara Domicelj, Microsoft, Mohamed Hammam iz podjetja Pfizer in Aymeric Royere, Novartis. »Izobraževanje, povezano z nezavedno pristranskostjo, je treba prepoznati, da bi lahko ustavili diskriminacijo. Nujni so seveda tudi ustrezni kadrovski mehanizmi, kot sta preglednost plač in starševski dopust. Za bolj vključujoče in pravično delovno okolje pa je odgovornost tudi na nas samih. »Ženske se prijavijo na delovno mesto šele, ko so 100-odstotno pripravljene, moški pa vedo, da je tudi na delovnem mestu prostor, priložnost in čas za izboljšanje. Tudi če vedo, da ne znajo vsega, tvegajo,« so bili enotni udeleženci razprave. Članice so obletnico proslavile v Ruski dači, pri tem pa postregle s podatkom: »V našem združenju je več kot 190 udeležencev naših dogodkov, 80 članic in sodelujemo s 40 podjetji. Naše članstvo raste iz meseca v mesec.«