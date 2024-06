Tekma v češki prestolnici bo izjemno pomembna za Benjamina Savška in Luko Božiča, saj je v skladu z internimi pravili to zadnje kvalifikacijsko tekmovanje za uvrstitev v olimpijsko ekipo in nastop v Parizu. Slovenske barve v kanuju brani še novi evropski prvak in zmagovalec prve tekme svetovnega pokala Žiga Lin Hočevar. Mladi veslač bo nastopil tudi med kajakaši, kjer bosta tekmovala še Peter Kauzer in Lan Tominc. V ženskem kajaku bodo tekmovale Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, v kanuju pa Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog. V boj za olimpijsko kvoto v krosu se bodo podali Lea Novak, Naja Pinterič, Tine Kancler, Jakob Šavli in Žiga Lin Hočevar.