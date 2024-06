Iz zapora na Dobu na sodišče v Ljubljano so včeraj ponovno pripeljali dr. Michela Stephana, francoskega državljana libanonskih korenin, ki tam prestaja osemletno zaporno kazen zaradi napeljevanja k umoru nekdanjega sodelavca na Kemijskem inštitutu. Zdaj mu sodijo zaradi še enega takšnega kaznivega dejanja – proti koncu leta 2017 in v začetku leta 2018 naj bi iz pripora skušal organizirati likvidacijo moškega, ki je imel na prejšnjem sojenju vlogo kronske priče. Za pomoč naj bi se obrnil na Alena Kraljevića, s katerim sta si delila celico, in Mervana Šljivarja, ki je bil priprt zaradi suma umora.

Kriminalist PU Ljubljana Dušan Mikolčević je pričal, da ga je takrat poklical Šljivarjev odvetnik in mu povedal, kaj naj bi se dogajalo. Kraljević jim je nato vse razkril in izročil zapiske, v katerih je sproti popisoval Stephanove ideje. »Zapiski so njegove navedbe potrjevali. V njih so bila tudi Stephanova razmišljanja o umoru predsednika sodišča, nekdanjega ministra za šolstvo in ljudi iz farmacevtskih družb ter Kemijskega inštituta,« je povedal. Vsi ti so bili posredno ali neposredno povezani s Kemijskim inštitutom.

V zapiskih so bili opisani možni načini likvidacije, tudi zastrupitev z različnimi spojinami, ki da jih imajo v podjetju Donit in na Kemijskem inštitutu. Mikolčević je dejal, da je urad za kemikalije tam opravil nadzor, a jih ni našel. Je pa nacionalni forenzični laboratorij ocenil, da bi bilo te spojine z ustrezno opremo in znanjem ter sestavinami možno izdelati. »Te kemikalije je lahko navajal le nekdo, ki se spozna nanje. Kraljević bi si vse to težko izmislil,« je povedal kriminalist in dodal, da jih sam ne pozna.

»Čista fikcija«

Stephanova nekdanja partnerica in sodelavka na Kemijskem inštitutu, tudi doktorica kemijskih znanosti, pa je dejala, da seznama ni mogoče jemati resno. Na primer, omenjena je zastrupitev z nekimi kapljicami, pa ta snov v kapljicah sploh ne obstaja. Ali pa sarin in soman, ki sta nevrotoksična bojna strupa, razvila ju je vojska za množično ubijanje. Sintetizirajo ju le v določenih državah in vrhunskih laboratorijih, za primer, da bi šlo kaj narobe, pa imajo na voljo medicinsko osebje. Na črnem trgu ju ni mogoče dobiti. »Gre za fantazijo nekoga, ki se je z obtoženim morda pogovarjal o kemijskih snoveh, a ne razume kemije. Stephan kot vrhunski kemik tega ne bi predlagal, to je čista fikcija,« je izjavila. Stephan sicer že od začetka trdi, da Kraljević laže in da to počne ob vednosti in na pobudo policije. »Zaroto odločno zanikam,« je komentiral kriminalist Mikolčević.

Stephan naj bi za likvidacijo obljubljal 30.000 evrov nagrade, zato so pričo vprašali tudi o njegovem premoženjskem stanju. Rekla je, da je živel zelo skromno, v majhnem stanovanju z razdrapano posteljo, brez avta, sem pa tja si je kupil kakšno knjigo. Zaslišali so tudi njegovo partnerico iz časa, ko so ga priprli. Povedala je, da je takrat obiskala njegovo mamo v Franciji, prevzela pa tudi njegovo pošto in obiskala banko, saj je imel tam firmo. Na računu je imel okoli 60.000 evrov.