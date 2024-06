Veterani druge svetovne vojne, državniki in drugi gostje so včeraj v Normandiji obeležili 80. obletnico začetka zavezniškega izkrcanja med drugo svetovno vojno, ko je na francoska tla v enem dnevu pretežno z ladjami pa tudi po zraku prišlo več kot 156.000 ameriških, britanskih in kanadskih vojakov ter borcev še osmih držav. Osrednja pozornost na obletnici je veljala neposrednim udeležencem izkrcanja. Približno 180 je bilo častnih gostov, ki so zdaj vsi stari blizu ali čez sto let. Dva sta umrla, tik preden bi morala odpotovati na slovesnost v Normandiji, mnoge so pripeljali v vozičkih, in morda je bila to zadnja okrogla obletnica z osebno prisotnostjo udeležencev dogajanja 6. junija 1944.

»Junaki nismo mi, junaki so padli«

»Ne bi verjeli, kaj sem videl. Kot da se je zgodilo včeraj. Grozno. Nekateri fantje niso nikoli prišli do obale ... Včasih me to ponoči zbudi,« je dejal 101-letni Bob Gibson, ki je bil udeležen v drugem valu izkrcanja tistega dne. 4414 zavezniških vojakov je padlo na prvi dan. Eden od preživelih je povedal, kako ga je kolega ranjenega mukoma zvlekel do zdravnika, naslednji dan pa je bilo vseh 27 iz njegove čete ubitih v nemški zasedi.

101-letni Jake Larson je dejal, da je prišel na mesto izkrcanja zato, da »povem, da nisem junak. To so fantje tam zgoraj, ki so dali življenja za to, da sem se jaz lahko prebil,« je rekel in dodal: »Kako je mogoče, da sem šel skozi pet bitk in še skozi izkrcanje na obali Omaha brez praske? Bog je in Bog me je ščitil.« Izkrcanje v Normandiji je potekalo na petih obalah in najhuje je bilo na Omahi, kjer so se izkrcali Američani.

Dolg do generacije, ki ga ni mogoče opisati

Med prisotnimi so bili tudi ameriški predsednik Joe Biden, britanski kralj Karel III. in kanadski premier Justin Trudeau kot predstavniki držav, ki so prispevale veliko glavnino vojakov, ter francoski predsednik Emmanuel Macron. Trudeau je veteranom dejal, da »ni besed, s katerimi bi lahko opisali gromozanski dolg, ki ga imamo do vas«. Karel III. pa je rekel: »Kako srečni smo bili mi in ves svet, da se generacija moških in žensk v Združenem kraljestvu in v zavezniških državah ni zdrznila, ko je napočil čas za preizkušnjo.«

Biden je v govoru pozval k obrambi svobode in demokracije po svetu, kar je označil za izziv našega časa, ter k podpori Ukrajini. »Uklanjanje diktatorjem, predaja nasilnežem sta preprosto nepredstavljiva,« je rekel. Macron je podobno dejal, da »bodimo vredni vseh, ki so tu pristali, ko se soočamo s tistimi, ki hočejo na silo spreminjati meje in zgodovino«.